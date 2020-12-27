شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الحكومة تعلن الاشتراطات العامة للبناء خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" أن الحكومة ستعلن عن الاشتراطات العامة للبناء خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد عرضها على الرئيس واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار مؤخرا الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.

وأوضح وزير الإسكان إنه تشكيل لجنة الفحص والمسئوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والاشرافية التي ستراقب أعمال البناء.