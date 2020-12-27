شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين حاولا تهريب هواتف داخل أكياس "مكسرات"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأحد ، من ضبط راكبين حاولا تهريب عدد من الهواتف المحمولة داخل أكياس "مكسرات " ، لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد سيد إبراهيم ،وأحمد محمود البسيوني مديري الحركة المشرفين على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 في راكبين.

وتم تكليف كل من محمد محمود إبراهيم عمر وسامي نبيل سامي مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا وعثر علي عدد من أكياس المكسرات ، حيث تلاحظ لهما ثقل وزن الأكياس عن الطبيعي وبفتحها عثر علي هواتف محمولة حاولا تهريبها داخل الأكياس لخداع رجال الجمارك .

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين وسداد الرسوم والضرائب الجمركية على ما تم الإقرار به، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.