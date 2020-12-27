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وزير النقل يتفقد أعمال التطوير للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس و قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ في  كافة  القطاعات بالطريق  وكذلك  التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز) كما إطلع على التقدم في سير  الإجراءات التي تقوم به الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعه في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، وشاهد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة عدد من المباني المخالفة الواقعة في حرم الطريق والتي تعوق أعمال التطوير. 

 

وأكد وزير النقل خلال الجولة، ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري وكذلك التنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق حتى لاتعيق أعمال التطوير وحتى لا تشوه المظهر الحضاري للطريق مع ضرورة استمرار  العمل على مدار 24 ساعة وأن يتم تكثيف الأعمال في كل المناطق المفتوحة للعمل والتي ليس بها عوائق لسرعة الانتهاء منها  وأن المناطق التي يتم الانتهاء من نقل المرافق بها يتم تطويرها فورا، مشيراً إلى أن هناك قطاعات جاري رصفها وأخرى تم الانتهاء منها بالفعل مثل قطاع الاوتوستراد/ نفق سعد الدين الشاذلي بطول 28 كيلومتر لافتا إلى انه تم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاى ماست للمسافات من السلام إلى المرج ومن الاوتوستراد  إلى  المريوطية.

 

وأضاف وزير النقل، أن الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف  سيارة يومياً، مشيرا إلى أن  أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم  في  رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية  وحيث  تم التخطيط لتطوير وتوسعة الطريق ليصبح بعدد 7 حارات بكل اتجاة عدا كوبري المنيب 8 حارات بكل اتجاة بالإضافة الى وصلة صحراء الأهرام ( من صحراء الاهرام حتي طريق الواحات بطول 8 كم).

 

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أعمال تطوير الدائرى حول القاهرة

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رصف وتمهيد الطريق الدرائرى

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أعمال تطوير الدائرى

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وزير النقل يتابع أعمال التطوير الدائرى

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أعمال تطوير الدائرى

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جانب من أعمال تطوير الدائرى

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وزير النقل يتابع أعمال التطوير

 

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جولة وزير النقل لتفقد أعمال تطوير الدرائرى

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وزير النقل يتابع أعمال رصف الطريق الدائرى

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جولة وزير النقل لمتابعة تطوير الدائرى بالقاهرة

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تطوير الدائرى

 

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وزير النقل يتابع تنفيذ أعمال تطوير الدائرى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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