شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 4 أيام من انتهاء المهلة.. اعرف خطوات تقديم طلبات عدادات الكهرباء الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس المقبل، باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

ويرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطوات التقديم على طلب عداد كهرباء كودى بالمبانى المخالفة والعشوائية، وهى كالآتى :

1-يمكن للمواطن الراغب فى تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

3- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

4- صورة إيصال الممارسة.

5- صورة للعقار من الخارج.

6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، جاء استجابة لإقبال المواطنين على بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع كبير مثل التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لابد أن يأخذ وقته و يمشى فى إجراءات عديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة.