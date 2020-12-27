​بعد قليل.. اجتماع عاجل للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بـ"الوزارء"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، للوقوف على آخر تطورات أزمة الفيروس في مصر، وتقييم الإجراءات الراهنة التي اتخذت الفترة الماضية، والنظر في إمكانية تجديدها، أو تعديل تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه معدل الإصابات بالفيروس ارتفاعًا كبيرًا، خاصة خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث سجلت مصر أمس 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.
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