المرور: إعادة فتح طريق "السويس والكريمات".. ونصيحة للسائقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، عن إعادة فتح طريق السويس في الاتجاهين، وطريق الكريمات بعد انقشاع الشبورة، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وأهابت الإدارة العامة للمرور في بيان اليوم الأحد، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.