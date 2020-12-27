شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض اليوم خطة التموين لتوفير السلع بلجنة إدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لبحث أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومن المقرر أن يستعرض الوزير خطة الوزارة فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من جميع السلع.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت فى توفير كافة السلع الغذائية طوال جائحة كورونا فى الموجة الأولى دون زيادة فى الأسعار بجانب انتظام كافة المنافذ التموينية فى صرف السلع لأصحاب البطاقات وأيضا توفير الخبز المدعم لـ72 مليون مواطن يوميا.