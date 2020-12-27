شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الكريمات الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق الكريمات الصحراوى فى الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.