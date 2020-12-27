شكرا لقرائتكم خبر عن %78 من القراء يرفضون استمرار العملية الدراسية بالتزامن مع زيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد استمرار العملية الدراسية بالتزامن مع زيادة إصابات كورونا؟"، رفض غالبية القراء استمرار الدراسة.

ورفض 78% من القراء استمرار العملية الدراسية بالتزامن مع زيادة إصابات كورونا، بينما أيد 22% منهم استمرار الدراسة.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لمناهج الصفوف الأولى وحضور الأطفال إلى المدارس يمكنهم مواصلة التواجد حتى قبل امتحانات 23 يناير المقبل لاستكمال المناهج.

وكشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أنه منذ بدء العام الدراسى لم تتلق المدارس أى طلبات من أولياء الأمور لتحويل أبنائهم إلى المنازل رغبة منهم فى عدم الذهاب للمدرسة لتخوف البعض من انتشار فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة منحت أولياء الأمور فرصة تحويل ابنه إلى المنازل منذ بدء العام الدراسى ورغم ذلك لم تتلق الوزارة أى طلبات.

وأوضحت المصادر، أن الترم الأول قبل قرار رفع الغياب شهد إقبالا كبيرا من قبل الطلاب مع تطبيق المدارس لإجراءات كورونا الاحترازية، مشيرة إلى أن اختزال الفصل الدراسى الثانى العام الدراسى الماضى فى أبحاث وعدم استكمال الطلاب للمناهج ساهم فى إصرار الطلاب وأولياء أمورهم للانتظام مع بداية العام الدراسى الحالى لتحقيق الاستفادة والتعلم المطلوب.