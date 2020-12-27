شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يضرب ابنة شقيقه بـ«عصا» حتي الموت في البحيرة ويسلم نفسه للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب تعدي مزارع بالضرب على ابنة شقيقه البالغة من العمر 6 سنوات، في جريمة بشعة شهدتها قرية الناصر التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة بعد أن انتابته نوبة عصبية انهال خلالها على الطفلة بالضرب بعصا حتى توفيت، ثم سلَّم نفسه لمركز شرطة أبوالمطامير.

قررت نيابة أبو المطامير الكلية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق في التحقيقات التى تولاها المستشار محمد عثمان، رئيس نيابة ابو المطامير الجزئية، تحت اشراف إشراف المستشار عبد الحق بصيلة، رئيس النيابة وسط دمنهور الكلية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير ، بوصول «محمد .ر» 32 سنة، مزارع إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه بعد أن انهال على ابنة شقيقه «سامية .خ» البالغة من العمر 6 سنوات ضربًا بالعصا مما تسبب في وفاتها، وقال أنه انتابته حالة عصبية هي التى دفعته للاعتداء بالضرب الشديد على الطفلة.