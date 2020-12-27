وفيات

الوضع في مصر

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل اتحاد الطلاب من:

اجتمع الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ بأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اتحاد طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية