شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اتحاد طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ بأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب.
وأسفرت الانتخابات عن تشكيل اتحاد الطلاب من:
- محمود محمد إسماعيل- رئيس اتحاد الطلاب
- محمد ممدوح الخطيب- نائب رئيس اتحاد الطلاب
- محمد أمين ذكي- أمين لجنة الأسر
- أحمد عبدالمنعم محمد- أمين اللجنة الثقافية
- محمد حماده فوده- أمين لجنة الجواله
- أسماء السعيد عيد- أمين اللجنة الفنية
- أحمد عبداللطيف إبراهيم- أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات
- شروق أحمد بدير- أمين لجنة التكنولوجيا
- إسماعيل صبرى عبدالمطلب- أمين اللجنة الرياضية
- إسلام إبراهيم الزفتاوي- أمين مساعد لجنة الأسر
- إسراء حافظ زهره- أمين مساعد اللجنة الثقافية
- دينا إيهاب محمد- أمين مساعد لجنة الجواله
- سهيله مجدي أحمد- أمين مساعد اللجنة الفنية
- ميهوب عادل ميهوب- أمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات
- محمود طلبه محمد – أمين مساعد اللجنة الرياضية
- إسراء أحمد طه – أمين مساعد لجنة التكنولوجيا
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