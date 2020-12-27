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بالأسماء.. اتحاد طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه بكفر الشيخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ بأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل اتحاد الطلاب من:

- محمود محمد إسماعيل- رئيس اتحاد الطلاب

- محمد ممدوح الخطيب- نائب رئيس اتحاد الطلاب

- محمد أمين ذكي- أمين لجنة الأسر

- أحمد عبدالمنعم محمد- أمين اللجنة الثقافية

- محمد حماده فوده- أمين لجنة الجواله

- أسماء السعيد عيد- أمين اللجنة الفنية

- أحمد عبداللطيف إبراهيم- أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات

- شروق أحمد بدير- أمين لجنة التكنولوجيا

- إسماعيل صبرى عبدالمطلب- أمين اللجنة

- إسلام إبراهيم الزفتاوي- أمين مساعد لجنة الأسر

- إسراء حافظ زهره- أمين مساعد اللجنة الثقافية

- دينا إيهاب محمد- أمين مساعد لجنة الجواله

- سهيله مجدي أحمد- أمين مساعد اللجنة الفنية

- ميهوب عادل ميهوب- أمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات

- محمود طلبه محمد – أمين مساعد اللجنة الرياضية

- إسراء أحمد طه – أمين مساعد لجنة التكنولوجيا

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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