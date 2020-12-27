شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى القرار المنسوب للوزير، الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذى يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزورى القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعى.

فى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، نتائج الانتخابات الطلابية التى أقيمت فى الجامعات الحكومية، واعتمد الوزير الجداول الانتخابية يوم 2 ديسمبر، وتم الإعلان عن الانتخابات 3 من الشهر الجارى، وأقيمت الانتخابات خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 23 ألفًا و646 طالبًا، وعدد الطعون المقدمة 1164 طعنًا، تم قبول 476 طعنًا منها.

وعلى صعيد متصل، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، السبت، فى جامعة الفيوم، برئاسة وزير التعليم العالى، وحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالى أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات. ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعى والانتماء بين الطلاب، وكذلك قرر تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

وقرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسى يثبت قضاء الطالب اثنى عشر عامًا فى التعليم، والاكتفاء فى هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، كما اعتمد المجلس قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة فى تخصصات الصيدلة والطب البشرى وطب الأسنان والهندسة.