شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. محاكمة محمود عزت والحكم فى قضية أحداث جزيرة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أورقة المحاكم المنعقدة بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها نظر ثانى جلسات محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود"، والحكم على 35 متهما بأحداث جزيرة الوراق، وإعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان.

محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

الحكم على 35 متهما بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، بحكمها على محاكمة 35 متهما بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

خلية "ميكروباص حلوان"

تنظر الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، في اتهامه مع آخرين باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.