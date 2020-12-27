شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الأزهر.. 5 محظورات داخل لجان الامتحانات تكلفكم إعادة السنة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات سنوات النقل والشهادات الأزهرية بداية من 2 يناير القادم وحتى بداية فبراير، حيث أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من المحاذير للطلاب داخل اللجان يتم على إثرها إلغاء الامتحان وهى:

1. إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان

2. إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب.

3. إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

4. سيسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثانى فى ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

5. يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب فى سنوات النقل أو الشهادات العامة فى الحالات الآتية:

. قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

.إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن.