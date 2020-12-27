كورونا في 24 ساعة| 1189 إصابة وموعد ذروة الموجة الثانية.. وإلغاء الجامعات في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة طفيفة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت

يوساب عزت: إقامة قداس عيد الميلاد بحضور 20 شخصًا فقط

الشركة القابضة تكشف حقيقة وقف الطيران مع دول جديدة

محافظ مطروح: توزيع الكمامات مجانًا على المواطنين لحثهم على الوقاية

التعليم العالي: سنعلق الدراسة بالجامعات إذا عجزنا عن توفير التعليم فى بيئة صحية أمنة

وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

الأهلي يُعلن استمرار إيجابية عينة الثلاثي المصاب بكورونا

لميس الحديدي: أعداد الإصابات في آخر أسبوع تدعو للخوف والقلق

أستاذ صدر في ووهان: الصين نجحت في احتواء الجائحة عبر حصار البؤرة الأولى

البابا تواضروس الثاني: لن أتردد في تناول لقاح كورونا

وزيرة الهجرة: عدد المصريين العالقين في الإمارات والسعودية بسبب كورونا بلغ 2010

استشاري الأبحاث الإكلينيكية: مؤشرات الموجة الثانية أكثر وطأة من الأولى

إصابات كورونا حول العالم تتخطّى 80 مليون حالة

مدير قصر العيني الفرنساوي: زيادة إصابات الأطفال في موجة كورونا الثانية

أستاذ علم الأوبئة: انكسار الموجة الحالية لكورونا بداية مايو المقبل

مستشار الرئيس: "أعداد الإصابات في تصاعد ولا نعرف موعد ذروة الموجة الثانية"

الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

"المسحة الثانية يوم الخميس".. الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

"لا وجود لسلالة جديدة".. عبد الغفار: مستعدون للموجة الثانية منذ شهرين

وزير التعليم العالي ينفي تحويل المستشفيات الجامعية إلى "عزل"

رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة زيادة أسعار بروتوكول علاج كورونا

"ضحية كورونا".. وفاة رئيس تمريض وحدة صحية في كفر الشيخ

بعد الإصابة الخفيفة أو بدون أعراض.. دراسة تكشف مفاجأة بشأن المناعة ضد كورونا

إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية في إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط

كورونا اليوم: الإصابات تتخطى الألف في مصر.. ومفاجأة جديدة بشأن المناعة

بعد "فايزر".. ظهور أول عارض جانبي لـ"لقاح موديرنا"

سلالة كورونا الجديدة: أول دراسة تكشف المخاطر

الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا

سلالة كورونا الجديدة: 7 أعراض يجب الانتباه إليها

فرنسا تستقبل أولى جرعات لقاح "فايرز" وتستعد لبدء حملة تطعيم الأحد

موسيماني يعلن تعافيه من فيروس كورونا

"وضع كارثي" في فلسطين بسبب وباء كورونا

السويد تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

فرنسا تستقبل أول جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

إصابة رئيس حكومة القرم بفيروس كورونا

تونس تسجل 41 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اكتشاف أول إصابتين بكورونا المتحور في كندا