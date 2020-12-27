شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف أسرة تستغيث بـ«الجزار» لاستكمال «إسكان البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

120 ألف أسرة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخدمية، ضمن أعضاء جمعيات الإسكان بالبحر الأحمر، طالبوا الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتدخل لحل معوقات تعطُّل استكمال مشروعات «جمعيات الإسكان» فى المحافظة. وأوضح المتضررون أن أبرز هذه المعوقات والمشكلات عدم اعتماد خطابات التخصيص للأعضاء المنتفعين، وعدم اعتماد الجمعيات العمومية وانقضاء أعوام على انعقادها.

وقال ممدوح الجعفرى، رئيس اتحاد جمعيات إسكان البحر الأحمر: «عدم اعتماد تصرفات مجالس الإدارة من جانب الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء أصاب الجمعيات بالشلل والتوقف، بالإضافة إلى عدم اعتماد الميزانيات أو مراجعتها، ومن بينها جمعيات إسكان منذ 2014 تأثرت بالسلب». وناشد وزير الإسكان التدخل لاعتماد الجمعيات العمومية لجمعيات إسكان البحر الأحمر، خاصة التى تمت بها انتخابات مجالس إدارات لتمارس عملها وتؤدى التزاماتها نحو الأعضاء وتوفير مساكن لهم واعتماد الميزانيات، وكذلك خطابات التخصيص التى تم فحصها وتسريع إجراءات القرض التعاونى.