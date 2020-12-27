شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: استثمارات القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة 2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه يتم حاليًا تنفيذ استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتى البترول والكهرباء.

وأوضح «شاكر» أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة فى مصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات وحاز جائزتين عالميتين هما جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولى عام 2019، وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2 مليار دولار أمريكى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.