شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تكليفات من وزير الرى لقيادات الوزارة.. أبرزها أسوار حول محطات رفع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قيادات الوزارة، بـ5 تكليفات هامة، فى إطار متابعته لمشروعات الوزارة.. نتعرف عليها فى للتقرير التالى.

1- إجراءات حاسمة لحماية أملاك الرى من كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

2- استمرار حملات إزالة التعديات على المجارى المائية وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

3- إقامة أسوار حول أملاك المحطات التابعة للوزارة لحمايتها من التعديات لما تمثله من أهمية قصوى فى تأمين المنظومة المائية والتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة، وتجنبًا لحدوث أى أزمات أو ازدحامات فى المجارى المائية.

4- الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه، والمردود الإيجابى الهام الذى يمثله هذا المشروع حضاريًا وبيئيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

5- الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميدانى وحصر العمل المكتبى على الضرورات.