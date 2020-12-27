شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن اليوم كشف حساب الوزارة خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد مؤتمر صحفى للإعلان عن حصاد الوزارة على مدار عام 2020 من حيث توفير السلع الغذائية وأيضا طرح مشروعات استثمارية فى منظومة التجارة الداخلية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مرة رسميا، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة اعتبارا من النصف الأول/ الثانى عام 2021.

كما افتتح "المصيلحى " أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية، كما دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح، حيث تم تسجيل أول 3 منتجات، هما التين والعنب البرانى وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.