شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى ينظر دعوى رئيس الزمالك ضد قرار اللجنة الأولمبية بعزله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

كانت المحكمة قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر اليوم لنظرها بعد اعداد تقرير بالرأى القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.