شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق كل الأسواق اليومية وأسواق المواشي لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة ضبط المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية للأسواق المخالفة، والعمل بهذا القرار فورًا واتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية مع الجهات ذات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر تلك الأسواق، وفقاً للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وقال المحافظ ان ذلك يأتي في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.