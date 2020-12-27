شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الشعبى والعسكرى ينظم تدريبًا لمواجهة الأزمات بـ3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعًا تدريبيًا لإدارة الأزمات والكوارث فى الوادى الجديد، والغربية، والقليوبية، بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن.

استهدف التدريب العملى الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المختلفة للتصدى للكوارث والأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، مع استعداد القوات المسلحة لتقديم يد العون حال الطلب.

وخلال التدريب قدم طلبة المدارس العسكرية بالمحافظات عروضًا عسكرية ورياضية عكست مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، وشمل التدريب تفقد المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات للتأكد من مدى جاهزيتها، وكذلك تفقد معسكر الإيواء العاجل ومستشفيات العزل الميدانى باشتراك مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم، كما تم تكريم بعض أسر الشهداء.