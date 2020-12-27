شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: بدء التسجيل بـ«قيد الموردين» للشركات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الدفاع بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2021- 2022 طبقًا للآتى: يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد الموردين لدى الوزارة للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة، والتى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 يونيو 2021، والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2021- 2022، من خلال تسجيل تلك الشركات للبيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية، اعتبارًا من أول يناير المقبل، من خلال الرابط https://sapprovals.mod.gov.eg. وعقب التسجيل يتم إخطار الشركات بجميع البيانات والأوراق المطلوب استيفاؤها وحجز موعد لتقديمها إلى مجمع خدمات الأمن الحربى. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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