شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفكر الإسلامى، حيث ولد بمحافظة الدقهلية، فى 27 من ديسمبر سنة 1933م، وحصل على الإجازة العالية (الليسانس) من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959م، ثم شهادة العالمية مع إجازة التدريس من الكلية ذاتها عام 1960م، ونال الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية عام 1968م، وحصل على درجة أستاذ بجامعة الأزهر عام 1979م.

وقد قام بمهمة التدريس وتولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وله العديد من المؤلفات العلمية المتنوعة فى علوم الفكر والعقيدة والفلسفة الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، واختير عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزيرًا للأوقاف من عام 1996 حتى 2011م، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ثم عضوًا بهيئة كبار العلماء فى تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م، بالإضافة إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين.

توفى يوم الأربعاء 7 من شعبان 1441هـ الأول من أبريل 2020م).