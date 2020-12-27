​​بعد إعلان الزراعة موعد تعميم كارت الفلاح.. 4 شروط للانضمام للمنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تسعى لتنفيذ التحول الرقمي والقضاء على التعامل الورقي نهائيًا، مضيفًا أن منظومة كارت الفلاح ستسهم في توفير قدر كبير من الشفافية وضبط منظومة توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال توافر البيانات.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، أن عدد المستفيدين يقترب من الـ6 ملايين مستفيد، لافتًا إلى ميكنة 12 محافظة، والانتهاء من تزويد كافة الجمعيات بجهاز التابلت ومكينه صرف الأسمدة ماعدا 3 محافظات، وهم المنيا ودمياط وقنا، وسيتم دمجهم الشهر الجاري.

وأوضح رئيس قطاع الشئون الزراعية، أنه تم إطلاق الكارت في 4 محافظات الدقهلية والجيزة والمنوفية الأقصر مؤخرًا، ولم يدخلوا نظام الصرف الميكني نتيجة مرور مايقرب من شهر ونصف حتى لايتأثر الموسم الزراعي.

وحول شروط الحصول علي الكارت جاءت كالتالي:

- أي فلاح يمتلك يمتلك حيازة ورقية لقطعة أرض.

- أن تكون الأرض مسجلة بيانتها في الجمعية الزراعية التابعة.

- ألا يكون الحائز لديه ورثه متنازعين.

- أن لا يمتلك المزارع قطعة أرض ولكنه مستأجر أو صاحب الأرض مفوضه بذلك كتبايًا.