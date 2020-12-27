​حفاظًا على المنظومة الصحية.. برلماني يدعو للاعتماد على مستشفيات العزل الميدانية

محمد اسماعيل - القاهرة - دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي، بالإسراع في الاعتماد على المستشفيات الميدانية، التي خصصت لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في المدن الجامعية ومراكز الشباب، في ظل أزمة انتشار الفيروس في موجته الثانية.

وتحفظ سامي على تحويل عدد من مستشفيات التأمين الصحي لمستشفيات عزل، موضحًا أن هذه الخطوة من الممكن أن تضر بمئات أو حتى بآلاف المرضى، في هذه الحالة من الممكن الاعتماد على المستشفيات الميدانية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل مرضى كبار بالسن ومرضى أمراض مزمنة، وبها أماكن مخصصة للغسيل الكلوي، وهو ما يستلزم الحفاظ على صحة هؤلاء المرضى وتجنبهم العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار.