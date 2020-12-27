محمد اسماعيل - القاهرة - نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وقال يونس، خلال الفيديو، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت: "النهاردة رئيس الوزراء في زيارة للصالة المغطاة باستاد القاهرة اللي هتقام عليها بطلة العالم لليد للرجال خلال أيام". وتابع: "المصريين ميعرفوش المستحيل، المصريين بيتحدوا التحدي نفسه، تحيا مصر.. تحيا مصر".

كانت هذه تفاصيل خبر ​​مستشار "الوزراء" ينشر فيديو لآخر استعدادات الصالة المغطاة لبطولة العالم لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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