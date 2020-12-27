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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول مواعيد برامج قناة مدرستنا التعليمية لكل من الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وكذلك لطلبة المرحلة الإعدادية عن الأسبوع الحادي عشر من يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وتقوم القناة بإعادة عرض البرامج التعليمية التى تم تقديمها على مدار الأسبوع للصفوف الثلاثة من المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 1 يناير 2021، وللمرحلة الإعدادية يوم السبت 2 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 11)

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية :

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم 27 ديسمبر وحتى 2314 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 1 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 11)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم 27 ديسمبر وحتى 2314 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 1 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 11)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم 27 ديسمبر وحتى 2314 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 1 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية .. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 11)

وبدأت قناة مدرستنا التعليمية بث البرامج التعليمية عقب إعلان وزير التربية والتعليم انطلاق القناة اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2020، وتقدم قناة مدرستنا البرامج التعليمية للكل من الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية ، وأيضًا لطلاب المرحلة الإعدادية ، وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12303 * الاستقطاب أفقي * معدل الترميز 27500 * معامل تصحيح الخطأ 5/6.