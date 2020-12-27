شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة وشبورة مائية.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد طقس مائل للدفء وشبورة مائية صباحاً، وأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق على السواحل الغربية وسلاسل البحر الأحمر، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 11»، الإسكندرية «22– 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 12»، أسوان «26 – 12» .

أما غداً الاثنين فيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الثلاثاء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .