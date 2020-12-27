شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بدلا من المحطات التقليدية التى تعتمد على السولار والوقود، وفيما يلى مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:

1- آمنة ومضمونة وموثوقة ولا تحتاج إلى صيانة.

2- فعالة ومجدية اقتصاديا لإنارة المناطق النائية.

3- مرنة؛ يمكن زيادة حجم نظام الخلايا الشمسية حسب الحاجة في المستقبل.

4- إنارة المناطق المعزولة عن الشبكة.

5- تزويد محطات الاتصالات النائية.

6- ضخ المياه لرى المحاصيل الزراعية.

7- إنارة المنازل السكنية.

8- إنارة الشوارع والطرق.

9- الطاقة الشمسية مستدامة، وهي أيضا متجددة أي أنها طاقة لا تنفذ، فهي مصدر طاقة طبيعي ويمكن استخدامه في توليد اشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن ان نسخن بها الماء او أن نضيء بها بيوتنا.

10- من خلال استخدام الألواح الشمسية يمكننا توليد الكهرباء من مصدرنا الخاص، وبالتالي سيتيح لنا التخلي عن شبكة الكهرباء العامة، وبعبارة أخرى، لن نكون محتاجين لشركات الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية، كما لن نكون مضطرين لدفع فواتير الكهرباء.

11- الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الاحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها.

12- الطاقة الشمسية منتج صامت للطاقة، لا تتسبب ألواح الخلايا الشمسية بأية ضوضاء عندما تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.

13- محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية في المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة.