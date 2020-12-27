شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد العنف فى تركيا 2020.. انتهاكات حقوق المرأة من نظام أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى النساء فى تركيا من اضطهاد وعنف تحت حكم أردوغان، بداية من معاناة العنف المنزلى الأزواج، مرورًا بالتحرش والاغتصاب، وصولًا إلى حملات الاعتقالات الواسعة التى ضمت أعدادًا كبيرة من المتظاهرات، فضلًا عن استهداف الناشطات والمنظمات نسوية.

شهد معدل ضحايا العنف ضد المرأة فى تركيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال 2020، بنسبة 33 % عن العام السابق عليه، حسبما كشف تقرير لموقع "تركيا الآن" ذكر أن نحو 560 امرأة تقدمت بشكاوى إلى الحكومة، وتعرضت 21 % منهن للانتهاك من قبل الموظفين العموميين الذين تقدمن إليهم بشكاوى العنف.

482 امرأة قتلت على يد رجال.

97 امرأة تعرضت للتحرش.

53 امرأة تعرضت للاغتصاب.

607 نساء، على الأقل، أجبرن على العمل بالبغاء.

ما لا يقل عن 493 امرأة تعرض للعنف من قبل رجال خلال العام.

715 امرأة تعرضت للعنف والقهر، وسط تراخي حكومة العدالة والتنمية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف ضد المرأة.

26 % من الضحايا كن ممن تقدمن بطلبات الحماية تعرضن للعنف من قبل أزواجهن.

86 % من النساء المتوفيات قتلن بالرصاص فى منزلهن.

18 عضوة بجمعيات حقوق المرأة تقدمن باستقالات جماعية بسبب انتهاكات من قبل زملائهم بحزب العدالة العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سواء انتهاكات جسدية أو انتهاكات حقوقية.

وتعرضت نساء تركيا إلى اضطهادات عديدة في مجال العمل، خلال العام بسبب هيمنة الذكور على ساحة القضاء، فحيث يوجد في تركيا 20 ألفًا و629 من القضاة والمدعين العامين، تشكل النساء نسبة 35.9% فقط منهم، بينما يشكل الرجال نسبة 64.1%.

قائمة بأعداد الضحايا..

- 27 امرأة خلال شهر يناير

- 22 امرأة خلال شهر فبراير

- 29 امرأة خلال شهر مارس

- 20 امرأة خلال شهر أبريل

- 21 امرأة خلال شهر مايو

- 36 امرأة خلال شهر يوليو

- 27 امرأة خلال شهر أغسطس

- 53 امرأة خلال شهر سبتمبر

- 21 امرأة خلال شهر أكتوبر

- 29 امرأة خلال شهر نوفمبر