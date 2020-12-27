شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام القاهرة تكشف مصير الطلاب المعتذرين عن امتحان التيرم الأول أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سلوى العوادلى، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام ستعقد الامتحانات أون لاين على كل المستويات الـ 4 بنظام البابل شيت، على أن تنطلق الامتحانات 9 يناير عبر منصة الجامعة التعليمية "بلاك بورد" وأن تكون الامتحانات من المنزل.

كشفت العوادلى، لـ"الخليج 365"، مصير الطلاب حالة الغياب عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن عند وجود أى مشكلة لدى الطلاب سواء انقطاع التيار الكهربائى أو الانترنت أو أى ظرف آخر سواء إصابة الطالب أو حالة اشتباه، حيث يقدم الطالب اعتذار للكلية ويكون مقبول .

وأوضحت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه بعد قبول الاعتذار يتم تحديد موعد امتحان الطالب باختبار غير مكتمل فى بداية الفصل الدراسى الثانى، حيث يحتفظ بتقديره الكامل والدرجات التى يحصل عليها.