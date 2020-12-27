شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الكتان يجب مراعاتها خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي: وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي: - الاستمرار فى نقاوة الحشائش أن وجدت. - نقاوة النباتات الغريبة عن الصنف للحصول على محصول متجانس فى النمو خلى بالك: خلى بالك: مرور العمال للنقاوة يجب أن يكون على البتون وحواف الأحواض لعدم التسبب فى إحداث أضرار ميكانيكية بالنبات.

كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الكتان يجب مراعاتها خلال يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.