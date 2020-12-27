شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: 300 ألف جنيه تكلفة زراعة الفدان في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة.

وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمالة القطاع الزراعي غالبيتها من الريف والقري.

وكشف الوزير أن الرئيس السيسي وجه بانتهاء الري بالغمر في كل محافظات مصر بعد أربع سنوات، كما تم تشكيل لجان مع وزراة الري لمساعدة المزارعين وتوعيتهم بأهمية الري الحديث.

وأضاف أنه يتم تقديم قروض للفلاحين من البنك الزراعي بفائدة 5% علي فترات سداد طويلة لمساعدته في استخدام الطرق الحديثة، موضحا أن الإنتاجية الأكثر ستساهم في تحسين الحالة المعيشية للفلاحين.

وأشار إلى حصر أكثر من 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء لزراعتها بالمحاصيل المختلفة، مع إجراء اختبار صلاحية 500 ألف فدان شمال ووسط سيناء وتوفير المياه اللازمة للزراعة.

وحدد وزير الزراعة أن تكلفة زراعة الفدان في سيناء تبلغ 300 ألف جنيه تقريبا، كما أنه سيتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيتون في سيناء، مؤكدا أن استصلاح وزراعة الأراضي في سيناء يساهم في توفير فرص العمل.