شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة نجحت في تلبية احتياجات المواطن خلال جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة حقق نموًا إيجابيًا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قطاع الزراعة حقق نموا إيجابيًا رغم جائحة كورونا، كما أن الدولة المصرية نجحت في تلبية كل احتياجات المجتمع في ظل جائحة كورونا.

وكشف أن هناك دولًا متقدمة كانت تعاني من نقص شديد في السلع خلال جائحة كورونا، موضحا أنه لم يحدث نقصًا في أي سلعة خلال جائحة كورونا في الأسواق المصرية.

واستطرد الوزير أنه تم توفير منافذ توزيع متنقلة للسلع وبأسعار مناسبة خلال جائحة كورونا، وساهمت هيئة الخدمات البيطرية بتطهير المنشآت خلال جائحة كورونا، حيث تم تطهير أكثر من 20 ألف مؤسسة من خلال وزارة الزراعة مع الاستمرار على تنفيذ ذلك خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وشدد القصير على أنه رغم جائحة كورونا تم فتح أكثر من سوق جديد في البرازيل واليابان وجنوب أفريقيا وغيرهم، كما أن منتج البرتقال المصري أصبح رقم واحد في العالم وكل الدول تطلبه.

وتابع: "المراكز والمعامل البحثية بوزارة الصحة تفحص كل المنتجات الزراعية قبل طرحها في الأسواق، للتأكد من صلاحيتها وسط سعي لتطوير منظومة الحجر الزراعي من خلال التتبع".

وكشف القصير أن منتج العنب يتم تحليل نسبة السكر فيه للتوافق مع الدولة الراغبة في استيراده، موضحا أن 20% من صادرات مصر من القطاع الزراعي.