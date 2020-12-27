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وزير الزراعة: الدولة نجحت في تلبية احتياجات المواطن خلال جائحة «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة حقق نموًا إيجابيًا رغم جائحة .

وأضاف القصير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قطاع الزراعة حقق نموا إيجابيًا رغم جائحة كورونا، كما أن الدولة المصرية نجحت في تلبية كل احتياجات المجتمع في ظل جائحة كورونا.

وكشف أن هناك دولًا متقدمة كانت تعاني من نقص شديد في السلع خلال جائحة كورونا، موضحا أنه لم يحدث نقصًا في أي سلعة خلال جائحة كورونا في الأسواق المصرية.

واستطرد الوزير أنه تم توفير منافذ توزيع متنقلة للسلع وبأسعار مناسبة خلال جائحة كورونا، وساهمت هيئة الخدمات البيطرية بتطهير المنشآت خلال جائحة كورونا، حيث تم تطهير أكثر من 20 ألف مؤسسة من خلال وزارة الزراعة مع الاستمرار على تنفيذ ذلك خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وشدد القصير على أنه رغم جائحة كورونا تم فتح أكثر من سوق جديد في البرازيل واليابان وجنوب أفريقيا وغيرهم، كما أن منتج البرتقال المصري أصبح رقم واحد في العالم وكل الدول تطلبه.

وتابع: "المراكز والمعامل البحثية بوزارة الصحة تفحص كل المنتجات الزراعية قبل طرحها في الأسواق، للتأكد من صلاحيتها وسط سعي لتطوير منظومة الحجر الزراعي من خلال التتبع".

وكشف القصير أن منتج العنب يتم تحليل نسبة السكر فيه للتوافق مع الدولة الراغبة في استيراده، موضحا أن 20% من صادرات مصر من القطاع الزراعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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