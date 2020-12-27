شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تدعو المواطنين للالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية: «الفيروس بدون كتالوج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس «كورونا»، يجب ان تكون اسلوب حياة من أجل الحياة، خاصة ونحن في الموجة الثانية وأصبح الفيروس سريع الانتشار ونحن في قارب الحياه معا علينا جميعا أن نتعاون لنصل جميعا إلى بر الامان.

وتابع: "خاف على نفسك وأسرتك حافظ على غيرك من أجل نفسك، لا تقول أنا صغير السن، لا تقول لا يوجد لدي أمراض مزمنة، هذا الفيروس بدون كتالوج وعلينا الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ومنها النظافه الشخصية وغسيل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وعدم وضع الأيدي على الوجه، استخدام المطهرات والكحول، ومسح الاسطح بالكلور باستمرار وعلينا جميعا أن نتعود على الماسك وطريقه الاستخدام الصحيح له البعد كل البعد عن الزحام وترك مسافه لاتقل عن متر ونصف في حاله الضرورة".

وأضاف أنه في حاله الاحساس بأعراض دور برد، حافظ على غيرك اعزل نفسك، وحافظ على مناعتك قويه بالطعام الصحي والنوم بالليل فتره كافيه، وساعد جهازك المناعي بالزنك وفيتامين س، وشرب المشروبات الدافية باستمرار .

وبالنسبة للاطفال، قال القاضي ان الطفل لا يتاثر كثيرا بالاعراض ولكن حامل للفيروس، وبالتالي لا حاجة لتقبيل الاطفال، ولا حافظ على الآخرين حتي تعيش لا تتاثر بالشائعات وكن واثقا في قدر الله ولكن عليك بالاخذ بالاسباب، وحافظ على الناس الاكثر خطرا كبار السن اصحاب الامراض المزمنه والحوامل، حتى يرفع الله البلاء عن البلاد ومصرنا الحبيبه