شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن افتتاح المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أنه سيتم افتتاح المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان بداية العام الجديد مع الاحتفال بالعيد الخمسين للسد العالى .

ويتسع المسرح ل (2500) فردًا ويقع خلفه خزان اسوان والذى تم إضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعى فى إنشاء المسرح أن يكون من مواد الطبيعة المتاحة فى بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذى من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.

ويعد المركز الثقافى الأفريقى شعاع لثقافة الدول الأفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الأفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الأفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير يحتوى على بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزارًا عالميًا على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

وكانت وزارة الرى قد تواصلت مع العديد من الدول الأفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزارًا عالميًا على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.