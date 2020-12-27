شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التمويل الحالى للمشروع القومى للبتلو وصل لـ4 مليارات و200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المشروعات لتعظيم الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن التمويل الحالى للمشروع القومى للبتلو وصل إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه، كاشفا عن أن مشروع التحسين الوراثى هدفه الرفع من إنتاجية السلالات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتيى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 20 ألف مستفيد فى المشروع القومى للبتلو بمبلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحسين السلالات المصرية، ونقوم بعملية تلقيح اصطناعى للحيوان للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكشف وزير الزراعة، أن مصر لديها ثروة حيوانية 6 ملايين و200 ألف رأس ماشية وأغنام وماعز، كما أن هناك اكتفاء ذاتيًا من اللحوم بنسبة 56%، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الثروة الداجنة.

وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4 مليار دجاجة، و13 مليار إنتاج مصر من البيض، سنويا، كما يتم تصدير منتجات الدواجن إلى غانا وعمان والإمارات.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه تم الحصول على موافقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بـ14 منشأة آمنة تماما.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن 25% من العمالة يستوعبها القطاع الزراعى، وأن عمالة القطاع الزراعى غالبيتها من الريف والقرى.

وكشف وزير الزراعة أن الرئيس السيسى، وجه بانتهاء الرى بالغمر فى كل محافظات مصر بعد 4 سنوات، كما تم تشكيل لجان مع وزراة الرى لمساعدة المزارعين وتوعيتهم بأهمية الرى الحديث، مضيفا أنه يتم تقديم قروض للفلاحين من البنك الزراعى بفائدة 5% على فترات سداد طويلة لمساعدته فى استخدام الطرق الحديثة، موضحا أن الإنتاجية الأكثر ستساهم فى تحسين الحالة المعيشية للفلاحين.

أشار إلى أن أكثر من 500 ألف فدان فى شمال ووسط سيناء تم حصرهم لزراعتهم بالمحاصيل المختلفة، مع إجراء اختبار صلاحية 500 ألف فدان شمال ووسط سيناء وتوفير المياه اللازمة للزراعة.

وحدد وزير الزراعة، أن تكلفة زراعة الفدان فى سيناء تبلغ 300 ألف جنيه تقريبا، كما أنه سيتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل: القمح، والزيتون، فى سيناء، مؤكدا على أن استصلاح وزراعة الأراضى فى سيناء يساهم فى توفير فرص العمل.