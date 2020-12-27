شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن إجراءات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة، مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات من 9 يناير حتى 4 فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على عدم عقد امتحانات فى أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين، مع تطبيق قانون مكافحة الغش فى الامتحانات.

وكان وزير التربية والتعليم قرر عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضح وزير التربية والتعليم استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

وقالت وزير التربية والتعليم، إن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.