شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تجرى مقابلات المتقدمين للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر، إجراء وعقد المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية فى إطار استعدادات الوزارة لعقد الامتحانات المقرر لها مايو المقبل طبقا الخريطة الزمنية العام الدراسى الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاثنين 28 ديسمبر، يتم فيه إجراء المقابلة لجميع المرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس، بينما تقرر أن يكون الثلاثاء 28 ديسمبر لمقابلة المرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد المقابلات الثلاثاء 29 ديسمبر للمرشحين بجميع قطاعات التعليم الجارى والسنوات الخمس، والأربعاء 30 ديسمبر 2020 بقطاعات التعليم الصناعى بطنطا والزقازيق ودمنهور والمنيا والخميس 31 ديسمبر لمقابلة التعليم المرشحين بقطاعات التعليم الفندقى والتعليم الصناعى بالقاهرة وقويسنا ودمياط وبنى سويف والمهنى والسنوات الخمس.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنن المقابلة الشخصية لهذه الوظائف تتم بقطع التعليم الفنى بمبنى قطاع الكتب بفيصل من التاسعة والنصف صباحا، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة أثناء المقابلة للحفاظ على إجراءات السلامة.