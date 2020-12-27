شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 37 ألف سائق جماعى لم يلتزموا بارتداء الكمامة خلال أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 37845 سائق نقل جماعى لمخالفة ارتداء الكمامة، وغلق 3693 محل مخالف لمواعيد الغلق، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن اللجنة القانونية تدرس آلية تحصيل الغرامة الفورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الغرامة الفورية ستكون أقل من 4 آلاف جنيه، معلقا: "الأثر الفوري للغرامة حتى وإن انخفضت سيكون كبيرا"، مضيفا أن معدل إصابات فيروس كورونا سيتخطى ألف حالة خلال أيام.

وتابع سعد فى تصريحات له:"معظم الحالات بسيطة تستجيب للعلاج المنزلي، لكن هناك حالات متوسطة وحرجة، وهو ما أسفر عن وصول نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي إلى 42%"، معلقا "إذا استمر الوضع بهذا الشكل سنواجه وضعا صعبا، الجزء الأكبر يقع على المواطن، وإذا التزم سيساعدنا على مواجهة السيناريو الأسود".