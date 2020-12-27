شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة..الصحة: 1249 حالة كورونا لكل مليون نسمة ومصر بالمركز 148 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، سلسلة من الأخبار التى تهم قطاعات الجمهور كافة، وتتضمن عرضًا لأهم القرارات والتعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية..

وزير القوى العاملة: إعداد قاعدة بيانات متكاملة للصيادين فى مختلف المحافظات

وزيرة البيئة: وضعنا خطة للتعامل مع المخلفات وتنفذها التنمية المحلية

المرور يغلق طريق "القصير - سفاجا" بسبب السيول

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الجمعة

الصحة: 1249 حالة كورونا لكل مليون نسمة ومصر بالمركز 148 عالميا بالإصابات

المترو يناشد الركاب الالتزام بقرار ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

وزير الأوقاف: الاعتداء على المال العام أشد إثمًا وجرمًا وخطرًا من المال الخاص

وزير التعليم العالى يؤكد انتظام الدراسة ومعاقبة مخالفى الإجراءات الاحترازية

قرارات وزير التعليم العالى .. تعرف على 10 قرارات هامة باجتماع الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالى يوجه بتوفير أماكن عزل للأطفال بالمستشفيات الجامعية

أخبار مصر.. 10 قرارات لوزير التعليم العالى بشأن الدراسة وكورونا

أبرز قرارات وزير التعليم العالى فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. إنفوجراف

"التعليم العالى" تكشف سبب إقرارها تدريس اللغة الألمانية لطلاب الطب والهندسة

الصحة: نجري 10 آلاف مسحة يوميًا للكشف عن فيروس كورونا

2.5 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء والبحيرة فى الصدارة.. فيديو

وزير التعليم العالى: عدد المصابين بكورونا خارج المستشفيات أكثر من داخلها

التنمية المحلية: إغلاق 10 آلاف محل بسبب مخالفة الإجراءات..والقاهرة فى الصدارة

وزير الشباب: مفيش قرار بإيقاف آى نشاط رياضى وإعلان اسم رئيس الزمالك قريبا

القوى العاملة: مليار و300 مليون جنيه مساهمة الوزارة فى دعم العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة يكشف حقيقة الاستغناء عن العمالة بالقطاع الخاص بسبب كورونا

القوى العاملة: وحدات متنقلة لتدريب الشباب وغرفة عمليات لمتابعة إجراءات الوقاية

البابا تواضروس عن سيدة الكرم: لا تعليق على أحكام القضاء ولن أتردد فى تناول الفاكسيم

وزير النقل يبحث مع السفير اليابانى تطوير 35 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق

وزارة التعليم العالي تنفي تعليق الدراسة بالجامعات: سنتخذ إجراءات ضد مروجى الشائعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية بالـ72 ساعة المقبلة

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن أحد أهم الكليات الست والمقاصد العامة للتشريع

وزير الأوقاف يعلن إطلاق قافلة دعوية للأئمة والواعظات بالسودان فبراير المقبل

الهجرة تنظم زيارة لمدينة الجلالة للطفل ميسرة الحائز على شخصية العام بالنمسا

الرى تزيل 12 مخالفة على نهر النيل فى البحيرة وكفر الشيخ

التأمينات تستعد لصرف معاشات يناير بجداول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ

وزيرا الرى والزراعة يوجهان بسرعة تنفيذ مشروع التحول لـ "الرى الحديث"