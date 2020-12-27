رئيس "تطوير العشوائيات" يعلن موعد تسكين أهالي مثلث ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الانتهاء من تنفيذ 60% من تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر ديسمبر 2021.
وأضاف صديق خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، إنه من المقرر عودة الأهالي الذين اختارو البقاء في المنطقة في شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أن الأهالي خرجو بقيمة إيجارية خلال فترة تنفيذ المشروع حيث تكفلت الدولة بكافة تكاليف توفير سكن لهم لحين الانتهاء من المشروع.
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