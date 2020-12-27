محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، إن انتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا لن يؤثر على رحلات القطارات.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تعليمات مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل محطات السكة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التشديد على ارتداء الكمامة وتطبيق غرامة فورية على عدم ارتدائها.
ولفت المصدر إلى أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها تعديل جداول التشغيل وتغيير مواعيد رحلات القطارات، عند تطبيق حظر التجوال، حيث يتم حينها تعديل مواعيد القيام والوصول وتقليص عدد الرحلات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"السكة الحديد": حالة واحدة لتعديل جداول التشغيل بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.