برلمانية تطالب بحوار مجتمعي حول قانون "المالك والمستأجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن لديها العديد من الملفات التي تتمنى أن تنجز وتخرج للنور، في برلمان 2021 من الفصل التشريعي الثاني.

وأضافت أنه على سبيل المثال، تريد أن تتم مناقشة الملفات الخاصة بالمرأة والشباب، والعمال لكونها عضوًا في اتحاد عمال مصر والنقابة العامة للبترول.

ولفتت الشريف، خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي لاستخراج كارنيهات العضوية، إلى أنه يوجد لديها رؤية جديدة حول العمالة غير المنتظمة، ستترتب عليها مظلة آمنة لهم على كافة المستويات.

وأضافت الشريف: "أنا لدى طموح كبير بعمل ملتقيات توظيفية للشباب من الجنسين مع كبرى الشركات، كما إن هناك مبادرة أخرى سأقوم بها مع الشباب للتعايش مع عدد من النواب، ليعرف الشباب ما هو دور النائب البرلماني، بالإضافة إلى ضرورة وجود حوار مجتمعي حول قانون المالك والمستأجر".​