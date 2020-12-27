عدم اختصاص الإداري بنظر طعن حساسين على حكم استبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعنين المقام من سعيد حساسين على حكم استبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب عن دائرة كرداسة .

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من سعيد حساسين على حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب.

وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.

وأضافت الدعوى ، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.