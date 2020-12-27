المرور: غلق طريق القصير اتجاه سفاجا بسبب السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم السبت ، غلق طريق القصير اتجاه سفاجا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. كانت المتابعة الميدانية، رصدت وجود سيول على طريق القصير اتجاه سفاجا، وعلى الفور تم غلق الطريق لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق . وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.

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