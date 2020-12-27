نشرة الحوادث المسائية.. جثة "سيدة إمبابة" والمؤبد للمتهم بهتك عرض "فتاة البساتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، اليوم السبت، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

المؤبد مصير متهم بهتك عرض فتاة في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفى، اليوم السبت، متهمًا بخطف وهتك عرض مواطنة فى منطقة البساتين، بالسجن المؤبد.

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استعجال التحريات لكشف ملابسات جثة "سيدة إمبابة"

استعجلت نيابة إمبابة، تحريات المباحث لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في أحد شوارع بإمبابة.

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منها ضبط 941 سلاحًا.. جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع (فيديو)

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية).

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التهرب الضريبي: انقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم نافع بعد وفاته

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بانقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي.

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بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالدقهلية.

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الداخلية: خلافات زوجية وراء شائعة اختطاف ربة منزل في عين شمس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باختطاف ربة منزل بالقاهرة، وتبين تركها المنزل بسبب خلافات أسرية.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3 مليارات جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 54 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.8 مليار جنيه قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع.

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الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الاتجار بالبشر في التجمع الأول.

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خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا"

حصل "الخليج 365" على نص مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض في الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وأحمد حسين نجدي، عامل، ومدحت ميشيل، صاحب شركة شحن على أحكام السجن المشدد 15 عامًا الصادرة ضدهم بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا".

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