"ادعى تعطل المركبة".. المؤبد مصير متهم بهتك عرض فتاة في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفى، اليوم السبت، متهمًا بخطف وهتك عرض مواطنة فى منطقة البساتين، بالسجن المؤبد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم "ت.م"، خطف المجني عليها "ه.ع"، بطريق التحايل بأنه حال قيادته المركبة "أجرة"، وما أن أبصرها آمنة بالطريق فأوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة، واصطحبها إلي مكان بعيدا عن أعين الناس، قاصدا من ذلك هتك عرضها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ادعى تعطل المركبة ثم أشهر السلاح الأبيض "سكين"، مهددا إياها فأحدث الرعب في نفسها المطمئنة، وتمكن من شل مقاومتها وحركتها، وقام بهتك عرضها.
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