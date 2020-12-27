شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يستجيب لحل شكاوى المواطنين عبر «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لحي شمال بسرعة الاستجابة، لحل الشكوى الواردة بإحدى الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بشأن شكوى تطوير المنطقة الموجودة بجوار مسجد خالد بن الوليد بالكرنك شارع الهيلتون، بما يليق بمحافظة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، حيث أصبحت هذه المنطقة مقرا للقمامة التى تنقل الأوبئة وتسبب الأمراض.

وأعلنت رئاسة مجلس المدينة، أنه تمت الاستجابة من رجال حى شمال، وتتفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المعنية وتم تمشيطها على أكمل وجه، ورفع اى مخلفات.

من جانبه أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات لم تكن الأولى وأنها تتم بشكل يومي من خلال ثلاث ورديات على مدار اليوم ولمدة ٢٤ ساعة متواصلة، لسرعة التدخل لرفع أكوام القمامة وتنظيف الشوارع بشكل مستمر وكافة مناطق تجمع القمامة بمدينة الأقصر، حفاظًا على حياة المواطنين وعلى نظافة ومظهر المدينة.